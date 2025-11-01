"Тяжелая цифра": Зеленский раскрыл планы России по наращиванию выпуска артснарядов
- Россия планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 8 миллионов в год, несмотря на санкции.
- Украина считает борьбу с российскими БПЛА самым большим вызовом и нуждается в международной поддержке в этом направлении.
Украинский лидер рассказал, что Россия планирует существенно нарастить производство артиллерийских боеприпасов. В то же время российская оборонная промышленность сталкивается с проблемами из-за санкций.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время общения с прессой по результатам совещания по санкционной работе.
Что Зеленский говорит о планах Кремля?
По словам украинского лидера, в 2025 году оккупанты выпустили около 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и стремятся превысить эту цифру в следующем году.
Они хотят увеличить артиллерию и минометы до 8 миллионов снарядов в год. Цифра тяжелая, но мы ее не боимся,
– заявил Президент.
Впрочем, он добавил, что российская оборонная промышленность сталкивается с проблемами из-за санкций. Москва не имеет достаточного количества комплектующих для ракет, поэтому нарастить их производство пока не может.
По словам Зеленского, самым большим вызовом для Украины остается борьба с российскими БПЛА – именно это направление требует усиленного развития и международной поддержки.
Война России с Украиной: что известно о последних новостях?
Напомним, что 31 октября ГУР провело спецоперацию на территории Московской области. Был взорван нефтепродуктопровод "Кольцевой". Это сверхважный военный объект России.
В ночь на 1 ноября Россия находилась под атакой беспилотников. Утром в российском минобороны заявили, что за ночь над страной якобы обезвредили почти 100 дронов.
Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что в течение лета 2025 года украинцы атаковали российские поезда, которые поставляли вражеским войскам все необходимое. В частности, атаки на Запорожском направлении эффективно подрывают российскую логистику.