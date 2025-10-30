ВСУ продвинулись в районе Доброполья, россияне имеют успехи возле Покровска: обзор фронта ISW

Россияне продолжают наступать на украинские земли. Однако Силы обороны противодействуют врагу.

Недавно они имели продвижение на определенных направлениях фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

29 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Россияне продолжали наступать на Харьковском направлении, вблизи Великого Бурлука, Богуславки, Зеленого Гая, к востоку от Боровой в направлении Шишковки 28 и 29 октября, но не достигли успехов.

Однако оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении.

На Лиманском и Северском направлениях российские военные пытались наступать, но не продвинулись вперед.

Ситуация на фронте в конце октября / Карты ISW

Тогда как украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье.

Российские войска имели успехи в направлении Покровска. Украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) сообщил 29 октября, что российские войска сосредоточили 11 000 личного состава для операции под Покровском и развернули всего 29 000 личного состава в зоне ответственности корпуса.

Обратите внимание! Недавняя оценка разведки США пришла к выводу, что Владимир Путин более чем когда-либо решительно настроен одержать победу на поле боя в своей войне в Украине, что согласуется с постоянными заявлениями высокопоставленных чиновников России.

Российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском направлении, в частности на юго-восток от Новопавловки вблизи Дачного и на юг от Новопавловки вблизи Филии 28 и 29 октября.

Россияне недавно продвинулись на Великомихайловском направлении.

29 октября они продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, в западной части Запорожской области, но не достигли продвижений.

Захватчики также продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но успеха не имели.

Что стоит знать о событиях на фронте?