Еще 1050 оккупантов и около сотни автомобильной техники: потери врага на 22 октября
- За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1050 российских оккупантов и уничтожили около сотни единиц автомобильной техники.
- Общие потери России в войне включают 1 133 250 личного состава, 11 280 танков и 23 447 боевых бронированных машин.
Россияне пытаются захватить украинские земли и продвинуться вперед. Однако украинские Силы обороны мужественно противодействуют врагу.
За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1050 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также На Брянщине нет света из-за удара по подстанции, а Storm Shadow поразили химзавод
Какие потери России в войне?
За время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла:
- личного состава – около 1 133 250 (+1050);
- танков – 11 280 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 447 (+11);
- артиллерийских систем – 33 914 (+12);
- РСЗВ – 1524 (+0);
- средств ПВО – 1229 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);
- крылатых ракет – 3864 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);
- специальной техники – 3981 (+1).
Потери России в войне на 22 октября / Инфографика Генштаба
Потери России в войне: коротко о главном
Недавно украинские морпехи уничтожили российскую логистическую лодку с помощью надводного дрона Barracuda, который доставил FPV-дроны для удара. Barracuda выполняет транспортную функцию, роль ретранслятора сигнала, оснащается различными типами вооружения и содержит элементы искусственного интеллекта.
Кроме этого, украинские военные отбили масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении, нанеся врагу значительные потери. Силы обороны уничтожили или повредили более 25 единиц российской техники, в частности бронированные машины, мотоциклы и танки, благодаря скоординированной работе дронов, артиллерии и пехоты.