В это время мы теряем территории, –командующий Нацгвардии сказал, чем нагло пользуется Россия

В рамках реформы Нацгвардия перешла на корпусную структуру. Вместо дивизий образовала 2 корпуса на базе бригад "Азов" и "Хартия", которые возглавили командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко и командир 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Игорь "Корнет" Оболенский.

Командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук о том, что тогда было принято решение отойти от устаревших дивизий, отдать предпочтение именно корпусам и объяснил почему.

Смотрите также Третий корпус и "Хартия" обновляют стандарты подготовки военных: презентация уже скоро, – СМИ

Враг активизируется во время ротаций украинских войск

По словам Пивненко, можно было бы создать и дивизии, но для этого надо полностью менять всю документацию. Он отметил, что история создания корпусов была важна тем, чтобы подразделения были под командованием командира корпуса.

Не всегда мы можем вывести одну бригаду или другую, потому что они находятся на важных направлениях. А противник осведомлен о ротации, так же как и мы относительно его ротаций. Как раз во время этого процесса он действует очень уверенно, а в это время мы теряем территории, позиции,

– озвучил Пивненко.

Командующий Нацгвардии подчеркнул, что очень важно собрать под командованием командира корпуса свои подразделения. Это позволяет должным образом понимать ситуацию, потому что он знает этих бригадных командиров, а они в свою очередь знают командира своего корпуса.

Мы знаем каждого нашего военнослужащего, командира, как он действует, какие есть слабые места, как с ним разговаривать, как влиять на то, чтобы он выполнял определенные задачи. Это уже работа командира,

– отметил Пивненко.

Ранее украинский генерал объяснял, что корпусная система позволит значительно улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. По его словам, реформа учитывает опыт войны с Россией, в том числе потребность в быстром маневрировании, осуществлении контрударных действий, способности удерживать значительные территории. Пивненко отметил, что корпусная структура призвана усилить гибкость подразделений Нацгвардии и других украинских войск.

Полное интервью с командующим НГУ Александром Пивненко: смотрите видео

Что известно о корпусной системе?