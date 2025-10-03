Это в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, корпусная система улучшит управление войсками.
К теме Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система
Что улучшит эта система?
Роман Свитан объяснил, что корпус – это между дивизией и армией. Корпусная система дает возможность удерживать линию фронта не только в ширину, на корпус должно быть 50 километров, а еще и вглубь на 50 километров.
Это практически система, которая берет на себя управление процессами на прифронтовую, на армейскую глубину – 50 километров. На ней должен быть завязан полный набор фортификационных сооружений, подготовки линии фронта, зоны безопасности и так далее. Это целый процесс, который улучшит управление войсками,
– подчеркнул он.
Корпусная система: что известно?
Корпусная система ВСУ предусматривает создание армейских корпусов – объединений бригад под единым командованием, приходящих на смену временным группировкам ОСГВ/ОТГ. Такой подход позволяет эффективнее управлять войсками, улучшать координацию на фронте, а также обеспечивать логистику и контроль в глубине обороны.
Переход на корпусную систему стал крупнейшей реформой времен полномасштабного вторжения. Однако этот процесс связан с серьезными вызовами. Например, в мае этого года военные рассказывали, что самая тяжелая часть перехода армии на корпуса связана с тем, что большинство бригад задействованы на фронте, а когда корпуса будут переходить в свои зоны ответственности, понадобятся ротации.
Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин назвал преимущества корпусной системы. По его словам, военные получают доступ к более широким ресурсам, а большие отрезки фронта становятся лучше защищенными и находятся под более надежным контролем.