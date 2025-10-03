Это в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, корпусная система улучшит управление войсками.

Что улучшит эта система?

Роман Свитан объяснил, что корпус – это между дивизией и армией. Корпусная система дает возможность удерживать линию фронта не только в ширину, на корпус должно быть 50 километров, а еще и вглубь на 50 километров.

Это практически система, которая берет на себя управление процессами на прифронтовую, на армейскую глубину – 50 километров. На ней должен быть завязан полный набор фортификационных сооружений, подготовки линии фронта, зоны безопасности и так далее. Это целый процесс, который улучшит управление войсками,

– подчеркнул он.

Корпусная система: что известно?