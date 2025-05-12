Об этом говорится в материале 24 Канала – "Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система".

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С какими вызовами сталкивается Украина при переходе армии на корпуса

На данный момент новосозданные корпуса активно работают над организацией системы управления, а также созданием всех необходимых условий для их функционирования. В то же время многие детали, по объективным причинам, остаются непубличными.

Однако в переходе украинской армии на корпуса все же есть проблема. Ведь абсолютное большинство бригад, которые вошли в новые корпуса, сейчас непосредственно выполняют задачи на разных направлениях фронта. А это означает, что, когда корпуса будут переходить в свои зоны ответственности, понадобятся ротации.

Действительно, для того, чтобы удерживать полосу ответственности и воевать корпусами, украинской армии придется перемещать бригады по всей линии фронта. В этом есть риски, ведь россияне часто используют момент ротации украинских подразделений и прорывают оборону. Поэтому действовать нужно будет быстро, но осторожно,

– объясняет офицер 1-го корпуса НГУ "Азов", "Доцент".

Например, если бригада А сейчас воюет в Сумской области, бригада Б – в Донецкой области, а новый корпус должен работать в Харьковской области, то оба подразделения нужно переместить на тот участок, за который отвечает корпус.

В то же время бригады В, Г и Г, которые держат позиции в Харьковской области, нужно вывести и отправить в зоны ответственности их корпусов. Это сложный процесс, ведь во время ротаций позиции становятся особенно уязвимыми. Поэтому, хотя командование пытается минимизировать перемещения, полностью избежать их невозможно.

Чтобы переход на корпусную систему был безопасным, нужен взвешенный подход и четкое планирование со стороны Генштаба и командиров корпусов. Главная задача – сохранить устойчивость фронта.

Интересно, что заместитель командира З-й ОШБр Максим Жорин отмечает, что для украинской армии и офицеров перевод на корпуса – это принципиально новая история. Военный отмечает, что сейчас в нашем государстве формируют первые корпуса, на опыте и примере которых дальше все остальные корпуса будут делаться гораздо быстрее и легче.

Жорин объяснил, что это тот прорыв, на который надо немного времени и усилий.