полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, корпусна система покращить управління військами.

Що покращить ця система?

Роман Світан пояснив, що корпус – це між дивізією та армією. Корпусна система дає можливість утримувати лінію фронту не тільки у ширину, на корпус повинно бути 50 кілометрів, а ще й вглиб на 50 кілометрів.

Це практично система, яка бере на себе управління процесами на прифронтову, на армійську глибину – 50 кілометрів. На ній повинен бути зав’язаний повний набір фортифікаційних споруд, підготовки лінії фронту, зони безпеки і так далі. Це цілий процес, який покращить управління військами,

– підкреслив він.

Корпусна система: що відомо?