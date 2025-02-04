Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що у Збройних Силах вже функціонують деякі корпуси. Україна сформувала 9, 10, 11 армійські корпуси. Також є 7 корпус ДШВ та 30 корпус морської піхоти.

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У чому перевага корпусів

Як наголосив Тимочко, зазвичай корпус може діяти автономно в умовах бою. Він має і піхоту, і артилеристів, і танкістів, і РСЗВ, і власну систему ППО тощо. Це – одна система, яка дає можливість швидше ухвалювати рішення та діяти на полі бою.

До одного корпусу переважно належать кілька бригад. Тут може бути загалом 10-15 тисяч особового складу. Для такої кількості військових потрібно достатньо командирів з бойовим досвідом, які управлятимуть в його межах своїми з'єднаннями.

Зараз в Україні діють оперативно-тактичні угруповання (ОТУ) та оперативно-стратегічні угруповання військ (ОСУВ). Вони зарекомендували себе на початку повномасштабної війни завдяки мобільності. Але зараз з досвідом варто переходити на корпусну систему управління.

Про корпусну систему в Україні достатньо багато говорили. Але часто забували, що для цього потрібен час на навчання, підготовку та злагодження командирів корпусів.

Зазвичай в інших арміях є бригади, дивізії та корпуси. У нас, як я розумію, будуть бригади і корпуси. А вже в межах корпусів формуватимуть дивізії. В масштабах ЗСУ під це все потрібно набрати відповідного рівня командирів; створити штаби під нові структури. Буде певна зміна логістики під такі великі з'єднання. Це – величезний обсяг роботи,

– зазначив Тимочко.

Перехід на корпуси – позитивний процес. І чудово, що армія в умовах війни здатна адаптовуватися до нових викликів і йти на модернізацію. Зрозуміло, що ще будуть етапи злагодження в межах взаємодії корпусів. На все це потрібен буде час.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував перехід ЗСУ на нову організаційну структуру з корпусами. Командирами корпусів мають бути найбільш підготовлені та перспективні офіцери з бойовим досвідом та сучасним мисленням.