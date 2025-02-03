Головнокомандувач ЗСУ додає, що під час мобілізаційних заходів роблять все, щоб не допускати випадки порушення прав людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Що каже Сирський про мобілізацію

За словами Сирського, Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, покращувати їхню роботу та виправляти помилки.

Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу й український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації,

– додає Сирський.

Він також зазначив, що загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців і подякував усім, хто підтримує ЗСУ.

Зазначимо, що Сирський відреагував на вибухи біля ТЦК у Рівному та в Павлограді, а також на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині. Він наголосив на тому, що такі акти насильства є неприпустимими щодо військовослужбовців.

Сирський додав, що розраховує на повне та всебічне розслідування цих злочинів і заслужене покарання для винних.