Россия снова атаковала Украину "Шахедами": хронология 1281 дня войны
Россия продолжает постоянные террористические атаки на Украину. В частности, в ночь на 27 августа снова запустила "Шахеды". Также агрессор не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий.
О последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – главных новостях за 1281 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.
В Полтавской области работает противовоздушная оборона. Ранее Воздушные силы предупреждали о группе "Шахедов".
На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. В некоторых районах Сум исчез свет.
Враг нанес массированный удар по окраине общины. Предварительно, без жертв, но есть повреждения объектов инфраструктуры.
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Уиткофф надеется, что войну в Украине удастся завершить до конца этого года.
Взрывы прогремели в городе Самар. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.