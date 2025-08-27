Укр Рус
27 августа, 06:34
4

Россия снова атаковала Украину "Шахедами": хронология 1281 дня войны

Юлия Мурина

Россия продолжает постоянные террористические атаки на Украину. В частности, в ночь на 27 августа снова запустила "Шахеды". Также агрессор не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий.

О последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – главных новостях за 1281 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

01:40, 27 августа

На Полтавщине работает ППО

В Полтавской области работает противовоздушная оборона. Ранее Воздушные силы предупреждали о группе "Шахедов".

01:13, 27 августа

Взрывы в Сумах: в некоторых районах исчез свет

На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. В некоторых районах Сум исчез свет.

Враг нанес массированный удар по окраине общины. Предварительно, без жертв, но есть повреждения объектов инфраструктуры.

00:53, 27 августа

США надеются завершить войну в Украине до конца 2025 года, Виткофф

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Уиткофф надеется, что войну в Украине удастся завершить до конца этого года.

00:13, 27 августа

В Самаре на Днепропетровщине прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Самар. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.