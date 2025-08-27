Укр Рус
27 серпня, 06:34
4

Росія знову атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1281 дня війни

Юлія Муріна

Росія продовжує постійні терористичні атаки на Україну. Зокрема, в ніч на 27 серпня знову запустила "Шахеди". Також агресор не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій.

Про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – головні новини за 1281 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

01:40, 27 серпня

На Полтавщині працює ППО

У Полтавській області працює протиповітряна оборона. Раніше Повітряні сили попереджали про групу "Шахедів".

01:13, 27 серпня

Вибухи у Сумах: у деяких районах зникло світло

На Сумщині пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. У деяких районах Сум зникло світло.

Ворог завдав масованого удару по околиці громади. Попередньо, без жертв, але є пошкодження об'єктів інфраструктури.

00:53, 27 серпня

США сподіваються завершити війну в Україні до кінця 2025 року, – Віткофф

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Віткофф сподівається, що війну в Україні вдасться завершити до кінця цього року. 

00:13, 27 серпня

У Самару на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Вибухи прогриміли в місті Самар. Повітряні сили попереджали про російські дрони.