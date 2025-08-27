Росія знову атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1281 дня війни
Росія продовжує постійні терористичні атаки на Україну. Зокрема, в ніч на 27 серпня знову запустила "Шахеди". Також агресор не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій.
Про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – головні новини за 1281 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
Про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – головні новини за 1281 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
У Полтавській області працює протиповітряна оборона. Раніше Повітряні сили попереджали про групу "Шахедів".
На Сумщині пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. У деяких районах Сум зникло світло.
Ворог завдав масованого удару по околиці громади. Попередньо, без жертв, але є пошкодження об'єктів інфраструктури.
Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Віткофф сподівається, що війну в Україні вдасться завершити до кінця цього року.
Вибухи прогриміли в місті Самар. Повітряні сили попереджали про російські дрони.