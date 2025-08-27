Росія продовжує постійні терористичні атаки на Україну. Зокрема, в ніч на 27 серпня знову запустила "Шахеди". Також агресор не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій.

Про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – головні новини за 1281 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ звільнили Новомихайлівку, у Куп'янську – запеклі бої: як змінилася лінія фронту за тиждень