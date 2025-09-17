Укр Рус
Российская атака на железную дорогу, взрывы в части городов: хронология 1302 дня войны
17 сентября, 06:22
5

Российская атака на железную дорогу, взрывы в части городов: хронология 1302 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались 1302 сутки с момента полномасштабного вторжения России. Украинские силы пытаются сдержать врага, отражая атаки.

О главных событиях дня по состоянию на 17 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение украинских военных на поле боя, рассказывает 24 Канал.

Что произошло за 17 сентября?

 

04:00, 17 сентября

Россия комплексно ударила по железной дороге

По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, российская армия снова ударила по железной дороге. По его словам, это была комплексная атака.

Так, из-за вражеских ударов есть обесточивание и задержка поездов. Известно об опоздании поездов Днепровского направления.

03:00, 17 сентября

В Черкасской области зафиксировали разрушения после удара

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о последствиях взрывов в регионе.

Есть последствия для критической инфраструктуры. Повышенная опасность все еще сохраняется,
– написал он.

02:30, 17 сентября

В Кропивницком и Черкасской области прогремели взрывы

Уже в 00:56 стало известно о взрывах в Смеле, что в Черкасской области. Мониторинговые каналы писали, что на город движется сразу несколько российских "Шахедов".

Буквально через несколько минут, в 01:05 о звуках взрывов сообщили также жители Кропивницкого. Впоследствии громко было снова.
 