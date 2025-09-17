Російська атака на залізницю, вибухи у частині міст: хронологія 1302 дня війни
В Україні розпочалася 1302 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Українські сили намагаються стримати ворога, відбиваючи атаки.
Про головні події дня станом на 17 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування українських військових на полі бою, розповідає 24 Канал.
Що відбулося за 17 вересня?
Росія комплексно вдарила по залізниці
За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, російська армія знову вдарила по залізниці. За його словами, це була комплексна атака.
Так, через ворожі удари є знеструмлення та затримка поїздів. Наразі відомо про запізнення потягів Дніпровського напрямку.
У Черкаській області зафіксували руйнування після удару
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про наслідки вибухів у регіоні.
Є наслідки для критичної інфраструктури. Підвищена небезпека все ще зберігається,
– написав він.
У Кропивницькому та на Черкащині пролунали вибухи
Вже о 00:56 стало відомо про вибухи в Смілі, що на Черкащині. Моніторингові канали писали, що на місто рухається одразу кілька російських "Шахедів".
Буквально за кілька хвилин, о 01:05 про звуки вибухів повідомили також жителі Кропивницького. Згодом гучно було знову.