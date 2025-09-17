04:00, 17 вересня

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, російська армія знову вдарила по залізниці. За його словами, це була комплексна атака.

Так, через ворожі удари є знеструмлення та затримка поїздів. Наразі відомо про запізнення потягів Дніпровського напрямку.