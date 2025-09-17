Про головні події дня станом на 17 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування українських військових на полі бою, розповідає 24 Канал.

Що відбулося за 17 вересня?

04:00, 17 вересня

Росія комплексно вдарила по залізниці

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, російська армія знову вдарила по залізниці. За його словами, це була комплексна атака.

Так, через ворожі удари є знеструмлення та затримка поїздів. Наразі відомо про запізнення потягів Дніпровського напрямку.

03:00, 17 вересня

У Черкаській області зафіксували руйнування після удару

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про наслідки вибухів у регіоні.

Є наслідки для критичної інфраструктури. Підвищена небезпека все ще зберігається,
– написав він.

02:30, 17 вересня

У Кропивницькому та на Черкащині пролунали вибухи

Вже о 00:56 стало відомо про вибухи в Смілі, що на Черкащині. Моніторингові канали писали, що на місто рухається одразу кілька російських "Шахедів".

Буквально за кілька хвилин, о 01:05 про звуки вибухів повідомили також жителі Кропивницького. Згодом гучно було знову.