04:00, 17 сентября

По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, российская армия снова ударила по железной дороге. По его словам, это была комплексная атака.

Так, из-за вражеских ударов есть обесточивание и задержка поездов. Известно об опоздании поездов Днепровского направления.