О главных событиях дня по состоянию на 17 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение украинских военных на поле боя, рассказывает 24 Канал.
Что произошло за 17 сентября?
По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, российская армия снова ударила по железной дороге. По его словам, это была комплексная атака. Так, из-за вражеских ударов есть обесточивание и задержка поездов. Известно об опоздании поездов Днепровского направления. Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о последствиях взрывов в регионе. Есть последствия для критической инфраструктуры. Повышенная опасность все еще сохраняется. Уже в 00:56 стало известно о взрывах в Смеле, что в Черкасской области. Мониторинговые каналы писали, что на город движется сразу несколько российских "Шахедов". Буквально через несколько минут, в 01:05 о звуках взрывов сообщили также жители Кропивницкого. Впоследствии громко было снова.
