В августе темпы российской оккупации упали почти на 20%, – DeepState
- В августе 2025 года темпы российской оккупации упали на 18%, захвачено 464 квадратных километров.
- Аналитики отметили, что прирост оккупированных территорий за почти три года практически равен нулю, с потерей и освобождением территорий на востоке и правом берегу Херсонщины.
- Корреляция штурмовых действий и потерянных территорий показала, что наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направления, тогда как Новопавловское является наиболее проблемным.
По данным аналитиков, в августе 2025 года темпы российской оккупации упали на 18%. Захватчиками было оккупировано 464 квадратных километров.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Какие сейчас темпы российской оккупации?
В июле враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3-го октября 2022 года перед наступлением Сил Обороны на Дудчаны.
Аналитики отметили, что прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю.
Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период,
– написали в DeepState.
Специалисты снова решили сделать корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:
- Новопавловский – 38% от всех квадратных километров (16% штурмовых действий за месяц);
- Лиманский – 27% квадратных километров (17% штурмовых действий);
- Покровский – 19% квадратных километров (33% штурмовых действий);
- Торецкий – 9% квадратных километров (6% штурмовых действий);
- Северский – 3% квадратных километров (4% штурмовых действий);
- Краматорский – 3% квадратных километров (3% штурмовых действий);
- Запорожье – 1% квадратных километров (1% штурмовых действий);
- Купянский – 0,4% квадратных километров (5% штурмовых действий);
- Сумской – 0% квадратных километров (7% штурмовых действий).
Динамика российской оккупации / Фото DeepState
Выводы аналогичны июлю. По словам аналитиков, в данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать. Новопавловский, в свою очередь, является наиболее проблемным и там враг меньшей кровью, имеет большие успехи. Проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряно большую часть Серебрянского леса.
Какова сейчас ситуация на фронте?
Представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что ситуация на поле боя в Донецкой области остается напряженной. На Покровском направлении российские войска сосредоточили значительные резервы морской пехоты.
Силы обороны успешно отбили попытку врага прорваться в Мирноград. Противник пытался зайти в Мирноград через Новоэкономическое, используя по меньшей мере один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) и еще одну боевую машину пехоты неизвестного типа.
В Генштабе рассказали, что поселок Новоэкономичное в Донецкой области освободили от русских.