За даними аналітиків, у серпні 2025 року темпи російської окупації впали на 18%. Загарбниками було окуповано 464 квадратних кілометрів.

Які наразі темпи російської окупації?

У липні ворог вийшов на показник у 19% окупації всієї території України. Востаннє окупанти мали його ще 3-го жовтня 2022 року перед наступом Сил Оборони на Дудчани.

Аналітики зауважили, що приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю.

Але аналогічно можна й сказати, що на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період,

– написали у DeepState.

Фахівці знову вирішили зробити кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:

Новопавлівський – 38% від всіх квадратних кілометрів (16% штурмових дій за місяць);

Лиманський – 27% квадратних кілометрів (17% штурмових дій);

Покровський – 19% квадратних кілометрів (33% штурмових дій);

Торецький – 9% квадратних кілометрів (6% штурмових дій);

Сіверський – 3% квадратних кілометрів (4% штурмових дій);

Краматорський – 3% квадратних кілометрів (3% штурмових дій);

Запоріжжя – 1% квадратних кілометрів (1% штурмових дій);

Куп'янський – 0,4% квадратних кілометрів (5% штурмових дій);

Сумський – 0% квадратних кілометрів (7% штурмових дій).

Динаміка російської окупації / Фото DeepState

Висновки аналогічні липню. За словами аналітиків, у даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати. Новопавлівський, своєю чергою, є найбільш проблемним і там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. Проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачено велику частину Серебрянського лісу.

