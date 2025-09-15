Очевидно, что война близится к завершению, – Вениславский
- Федор Вениславский заявил, что война постепенно приближается к завершению, вызывая изменения в политическом ландшафте.
- Несмотря на политические изменения, парламент остается консолидированным в вопросах, касающихся военных решений.
Нардеп Федор Вениславский считает, что война постепенно приближается к завершению. По его словам, некоторые признают это, а некоторые нет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире Radio NV.
Что в Раде говорят о завершении войны с Россией?
Федор Вениславский отметил, что приближение завершения войны становится все более заметным и вызывает определенные изменения в политическом ландшафте. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в парламенте наблюдалась полная консолидация всех политических сил, когда речь шла о вопросах безопасности, обороны и обороноспособности страны.
С первых дней войны, с первых часов войны, скажем так, когда речь шла о секторе безопасности обороны, об обороноспособности, была полная консолидация зала. Просто сейчас уже, когда очевидно, что война идет к завершению, кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы движемся в этом направлении, уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах,
– сказал политик.
Народный депутат отметил, что несмотря на эти изменения, когда речь идет о решениях, касающихся военных, парламент остается консолидированным и принимает необходимые постановления без проблем.
Что о завершении войны говорят в мире?
К слову, президент Финляндии Александр Стубб считает, что с тех пор как к власти в США пришел Дональд Трамп, в процессе мирных переговоров произошло много событий. Владимир Путин провалил все свои стратегические цели.
"Если смотреть с перспективы мира, то мы ежедневно становимся ближе к нему. Но иногда кажется, что делаем два шага вперед и один назад", – сказал финский лидер.
В то же время спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что надеется на завершение войны в Украине в течение трех с половиной лет.
В свою очередь, спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что Россия уже не сможет победить в Украине. Он отметил, что война быстро закончится, если Китай полностью прекратит помогать Москве.