Одной из ключевых спецслужб Украины является Главное управление разведки. Во время войны задачи ведомства особенно актуальны, к тому же многие бойцы ГУР сегодня защищают нашу страну на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказали командир спецподразделения ГУР "Шаман", руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ" и представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Они отметили, что накануне полномасштабной войны проводился ряд мероприятий, которые имели существенное влияние на общую ситуацию.

Как ГУР готовилось к большой войне с Россией?

Во время полномасштабного вторжения бойцы ГУР МО Украины защищают страну на фронте. Ведомство заранее готовилось к большой войне. Командир спецподразделения ГУР "Шаман" рассказал, что происходили все необходимые мероприятия, чтобы с достоинством встретить противника.

Например, готовили схроны оружия и гражданское население к партизанским методам ведения войны. Также проводили тренинги для того, чтобы противостоять вооруженной агрессии.

Все знают – победа любит подготовку. Поэтому на время полномасштабного вторжения все Главное управление – было готово и с честью и достоинством встретило противника. Никто не поехал на какие-то запасные командные пункты, не покинул рабочее место,

– сказал командир спецподразделения ГУР "Шаман".

Россияне рассчитывали, что зайдут в Киев без сопротивления. Они не ожидали, что демонстрационные колонны, которыми они хотели напугать весь мир и психологически надавить на нас, начнут гореть.

"Когда это произошло, а их подразделения, высадившиеся в аэропортах, не смогли выполнить задание и начали погибать, – хаос стал неотвратимым для россиян", – отметил руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ".

Украина всегда знает о планах врага

Все понимают риски, но также и ответственность за выполнение задачи. Поэтому когда встал вопрос лететь в окруженный Мариуполь – сомнений не было. В конце концов это изменило ход боевых действий.

Вадим Скибицкий отметил, что сегодня Россия пытается усилить влияние, иметь военное присутствие, чтобы влиять на страны разных континентов. Соответственно, это один из основных элементов, почему многие страны переходят из когорты партнеров в союзники.

Когда украинские военные описывают задачи, которые выполняют, рассказывают о своем объеме работы – на Западе удивляются, потому что они этого не делают.

Мы делаем гораздо больше. Этого требует обстановка? Да. Мы довольны этим? Довольны. Выполняем ли мы свои прямые функции, знаем ли мы о планах врага? Конечно, что Украина всегда знает о планах врага, всегда получает проверенную информацию,

– отметил руководитель Департамента активных действий ГУР МО "Философ".

Он добавил, что противник боится бойцов ГУР, ведь это уже не просто организация, а неотъемлемая часть обороны страны.