Однією з ключових спецслужб України є Головне управління розвідки. У часі війни завдання відомства є особливо актуальними, до того ж чимало бійців ГУР сьогодні захищають нашу країну на полі бою.

Про це 24 Каналу розповіли командир спецпідрозділу ГУР "Шаман", керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ" та представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. Вони зазначили, що напередодні повномасштабної війни проводилась низка заходів, які мали суттєвий вплив на загальну ситуацію.

Як ГУР готувалося до великої війни з Росією?

Під час повномасштабного вторгнення бійці ГУР МО України захищають країну на фронті. Відомство заздалегідь готувалося до великої війни. Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" розповів, що відбувалися усі необхідні заходи, щоб з гідністю зустріти противника.

Наприклад, готували схрони зброї та цивільне населення до партизанських методів ведення війни. Також проводили тренінги для того, щоб протистояти збройній агресії.

Усі знають – перемога любить підготовку. Тому на час повномасштабного вторгнення все Головне управління – було готове й з честю та гідністю зустріло противника. Ніхто не поїхав на якісь запасні командні пункти, не покинув робоче місце,

– сказав командир спецпідрозділу ГУР "Шаман".

Росіяни розраховували, що зайдуть до Києва без опору. Вони не очікували, що демонстраційні колони, якими вони хотіли налякати весь світ і психологічно натиснути на нас, почнуть горіти.

"Коли це сталося, а їхні підрозділи, що висадилися в аеропортах, не змогли виконати завдання й почали гинути, – хаос став невідворотним для росіян", – наголосив керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ".

Україна завжди знає про плани ворога

Всі розуміють ризики, але також і відповідальність за виконання завдання. Тож коли постало питання летіти в оточений Маріуполь – сумнівів не було. Зрештою це змінило хід бойових дій.

Вадим Скібіцький зауважив, що сьогодні Росія намагається посилити вплив, мати військову присутність, щоб впливати на країни різних континентів. Відповідно, це один з основних елементів, чому багато країн переходять з когорти партнерів у союзники.

Коли українські військові описують завдання, які виконують, розповідають про свій об'єм роботи – на Заході дивуються, бо вони цього не роблять.

Ми робимо набагато більше. Цього вимагає обстановка? Так. Ми задоволені цим? Задоволені. Виконуємо ми свої прямі функції, знаємо ми про плани ворога? Звичайно, що Україна завжди знає про плани ворога, завжди отримує перевірену інформацію,

– наголосив керівник Департаменту активних дій ГУР МО "Філософ".

Він додав, що противник боїться бійців ГУР, адже це вже не просто організація, а невід'ємна частина оборони країни.