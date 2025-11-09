Отключение света из-за российских ударов, атака "Шахедов": хронология 1355 дня войны
В Украине начались 1355 сутки полномасштабной войны. Россияне не прекращают обстрелы мирного населения и постоянно давят на передовой, а Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 9 ноября, сообщает 24 Канал.
Какие важнейшие события в Украине и мире 9 ноября?
В Воронеже раздавались взрывы ночью
В Полтаве и области проблемы со светом, водой и теплом
В Харькове – блэкаут
В Воронеже ночью произошло несколько взрывов, вероятно, на ТЭЦ, что вызвало пожар и проблемы с электроснабжением в некоторых домах.
Предположительно, под атаку попала именно Воронежская ТЭЦ-1, которая расположена по адресу улица Лебедева, 2 в Воронеже.
Это крупнейший поставщик тепла для жилых домов и крупных предприятий. Станция обеспечивает тепловой энергией 4 района города – Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – "Воронежсинтезкаучук".
Из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в большинстве областей Украины 9 ноября действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
В Полтаве и области из-за российского обстрела 8 ноября отсутствует или есть перебои со светом, теплом и водой.
В Полтаватеплоэнерго отметили, что отопление вернут в дома ночью. Там котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.
Вечером 8 ноября в Харькове пропал свет почти во всем городе.
Накануне ударили по энергетике и газовой инфраструктуре Украины дронами и ракетами. Враг сделал акцент на баллистику, которую трудно сбить.