Отключение света из-за российских ударов, атака "Шахедов": хронология 1355 дня войны

07:41, 09 ноября

В Воронеже ночью произошло несколько взрывов, вероятно, на ТЭЦ, что вызвало пожар и проблемы с электроснабжением в некоторых домах.

Предположительно, под атаку попала именно Воронежская ТЭЦ-1, которая расположена по адресу улица Лебедева, 2 в Воронеже.

Это крупнейший поставщик тепла для жилых домов и крупных предприятий. Станция обеспечивает тепловой энергией 4 района города – Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – "Воронежсинтезкаучук".