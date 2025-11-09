О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 9 ноября, сообщает 24 Канал.
Какие важнейшие события в Украине и мире 9 ноября?
Из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в большинстве областей Украины 9 ноября действуют графики почасовых отключений электроэнергии. В Полтаве и области из-за российского обстрела 8 ноября отсутствует или есть перебои со светом, теплом и водой. В Полтаватеплоэнерго отметили, что отопление вернут в дома ночью. Там котельные переведены в работу от альтернативных источников питания. Вечером 8 ноября в Харькове пропал свет почти во всем городе. Накануне ударили по энергетике и газовой инфраструктуре Украины дронами и ракетами. Враг сделал акцент на баллистику, которую трудно сбить.
В Полтаве и области проблемы со светом, водой и теплом
В Харькове – блэкаут
