06:11, 9 ноября

В Полтаве и области из-за российского обстрела 8 ноября отсутствует или есть перебои со светом, теплом и водой.

В Полтаватеплоэнерго отметили, что отопление вернут в дома ночью. Там котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.