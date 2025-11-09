Відключення світла через російські удари, атака "Шахедів": хронологія 1355 дня війни
В Україні розпочалася 1355 доба повномасштабної війни. Росіяни не припиняють обстріли мирного населення та постійно тиснуть на передовій, а Сили оборони продовжують стримувати ворожий натиск уздовж усієї лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 9 листопада, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"
Які найважливіші події в Україні та світі 9 листопада?
Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі у більшості областей України 9 листопада діють графіки погодинних відключень електроенергії. У Полтаві та області через російський обстріл 8 листопада відсутнє або є перебої зі світлом, теплом та водою. У Полтаватеплоенерго зазначили, що опалення повернуть у домівки вночі. Там котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення. Увечері 8 листопада в Харкові зникло світло майже у всьому місті. Напередодні вдарили по енергетиці й газовій інфраструктурі України дронами й ракетами. Ворог зробив акцент на балістику, яку важко збити.
