Відключення світла через російські удари, атака "Шахедів": хронологія 1355 дня війни

06:11, 09 листопада

У Полтаві та області через російський обстріл 8 листопада відсутнє або є перебої зі світлом, теплом та водою.

У Полтаватеплоенерго зазначили, що опалення повернуть у домівки вночі. Там котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.