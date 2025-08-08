Укр Рус
Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами": хронология 1262 дня войны
8 августа, 06:44
5

Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами": хронология 1262 дня войны

Ярослав Погончук

В Украине продолжаются 1262 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта и наносят значительные потери оккупационным войскам.

О главных событиях 8 августа, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, успехи ВСУ и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

07:01, 08 августа

Последствия атаки "Шахедов" на Сумщине

В ОВА сообщили, что Россия атаковала Сумскую область ударными БпЛА в ночь на 8 августа.

У Сумской общине в результате вражеской атаки повреждены нежилые здания, магазин и авто. Пострадал 54-летний мужчина. Он проходит лечение амбулаторно.

Также пострадала Шосткинская громада. Вследствие попаданий трех БпЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
 

06:40, 08 августа

Встреча Трампа, Путина и Зеленского может состояться уже на следующей неделе

Источники Общественного в Белом доме сообщили, что встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может состояться с 11 по 17 августа.

В то же время место проведения переговоров пока не определено.

 

02:22, 08 августа

Россияне атаковали Киевскую область "Шахедами"

Россия атаковала Киевскую область "Шахедами" в ночь на 8 августа. В результате в Бучанском районе вспыхнули пожары в частном секторе.

Также пострадали трое женщин 16, 56 и 80 лет.

 

 