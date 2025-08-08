Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами": хронология 1262 дня войны
В Украине продолжаются 1262 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта и наносят значительные потери оккупационным войскам.
О главных событиях 8 августа, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, успехи ВСУ и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
Смотрите также От краха Украины до поражения Путина: в CNN очертили 5 сценариев, как может закончиться война
В ОВА сообщили, что Россия атаковала Сумскую область ударными БпЛА в ночь на 8 августа. У Сумской общине в результате вражеской атаки повреждены нежилые здания, магазин и авто. Пострадал 54-летний мужчина. Он проходит лечение амбулаторно. Также пострадала Шосткинская громада. Вследствие попаданий трех БпЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы. Источники Общественного в Белом доме сообщили, что встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может состояться с 11 по 17 августа. В то же время место проведения переговоров пока не определено. Россия атаковала Киевскую область "Шахедами" в ночь на 8 августа. В результате в Бучанском районе вспыхнули пожары в частном секторе. Также пострадали трое женщин 16, 56 и 80 лет.
Последствия атаки "Шахедов" на Сумщине
Встреча Трампа, Путина и Зеленского может состояться уже на следующей неделе
Россияне атаковали Киевскую область "Шахедами"
В ОВА сообщили, что Россия атаковала Сумскую область ударными БпЛА в ночь на 8 августа.
У Сумской общине в результате вражеской атаки повреждены нежилые здания, магазин и авто. Пострадал 54-летний мужчина. Он проходит лечение амбулаторно.
Также пострадала Шосткинская громада. Вследствие попаданий трех БпЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
Источники Общественного в Белом доме сообщили, что встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может состояться с 11 по 17 августа.
В то же время место проведения переговоров пока не определено.
Россия атаковала Киевскую область "Шахедами" в ночь на 8 августа. В результате в Бучанском районе вспыхнули пожары в частном секторе.
Также пострадали трое женщин 16, 56 и 80 лет.