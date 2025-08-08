О главных событиях 8 августа, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, успехи ВСУ и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
Источники Общественного в Белом доме сообщили, что встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может состояться с 11 по 17 августа. В то же время место проведения переговоров пока не определено. Россия атаковала Киевскую область "Шахедами" в ночь на 8 августа. В результате в Бучанском районе вспыхнули пожары в частном секторе. Также пострадали трое женщин 16, 56 и 80 лет.
