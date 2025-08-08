Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1262 дня війни
В Україні триває 1262 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують стримувати ворожий натиск уздовж усієї лінії фронту та завдають значних втрат окупаційним військам.
Про головні події 8 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, успіхи ЗСУ та досягнення на міжнародній арені – читайте в хронології 24 Каналу.
Джерела Суспільного в Білому домі повідомили, що зустріч між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може відбутися з 11 по 17 серпня. Водночас місце проведення переговорів наразі не визначене. Росія атакувала Київщину "Шахедами" у ніч на 8 серпня. Внаслідок цього у Бучанському районі спалахнули пожежі в приватному секторі. Також постраждали троє жінок 16, 56 та 80 років.
