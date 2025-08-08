Укр Рус
Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1262 дня війни
8 серпня, 06:44
3

Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1262 дня війни

Ярослав Погончук

В Україні триває 1262 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують стримувати ворожий натиск уздовж усієї лінії фронту та завдають значних втрат окупаційним військам.

Про головні події 8 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, успіхи ЗСУ та досягнення на міжнародній арені – читайте в хронології 24 Каналу.

06:40, 08 серпня

Зустріч Трампа, Путіна і Зеленського може відбутися вже наступного тижня

Джерела Суспільного в Білому домі повідомили, що зустріч між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може відбутися з 11 по 17 серпня.

Водночас місце проведення переговорів наразі не визначене.

 

02:22, 08 серпня

Росіяни атакували Київщину "Шахедами"

Росія атакувала Київщину "Шахедами" у ніч на 8 серпня. Внаслідок цього у Бучанському районі спалахнули пожежі в приватному секторі.

Також постраждали троє жінок 16, 56 та 80 років.

 

 