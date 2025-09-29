Давно известно, что без поддержки Китая Владимир Путин не сможет продолжать войну. Хотя официально Пекин говорит о нейтралитете, но на самом деле существенно поддерживает оккупационную армию.

Как заметил в эфире 24 Канала бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер, китайцы выбрали шаткую тактику. Они понимают, что открытая поддержка России будет иметь для них негативные последствия.

Что думает Китай о завершении войны?

"Китай, поддерживая Россию, пытается играть в очень тонкую игру, потому что ему выгодно ее продолжать. Думаю, расчет в Пекине такой, что чем больше США и Запад будут отвлекать внимание на поддержку Украины, тем меньшим будет давление на Китай", – сказал Стивен Пайфер.

Но в то же время китайцы пытаются действовать так, чтобы не вызвать слишком негативной реакции со стороны европейцев или американцев. Ежегодная торговля Китая с Россией составляет около 200 миллиардов долларов, с США – 600 миллиардов и столько же с Европой.

"Поэтому Китай пытается найти тот путь, который позволит балансировать. С другой стороны, если Путин примет решение завершить войну, я не думаю, что Китай этому будет препятствовать", – подчеркнул Стивен Пайфер.

Как Китай поддерживает Россию в войне?