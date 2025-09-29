Китай играет в тонкую игру, – экс-посол США в Украине раскрыл хитрую тактику Пекина в отношении войны
- Китай поддерживает Россию в конфликте, пытаясь сохранять баланс между взаимоотношениями с Западом и выгодой от продолжения войны.
- Пекин официально заявляет о нейтралитете, но скрыто помогает россиянам.
Давно известно, что без поддержки Китая Владимир Путин не сможет продолжать войну. Хотя официально Пекин говорит о нейтралитете, но на самом деле существенно поддерживает оккупационную армию.
Как заметил в эфире 24 Канала бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер, китайцы выбрали шаткую тактику. Они понимают, что открытая поддержка России будет иметь для них негативные последствия.
Смотрите также "Россия и Китай пошли ва-банк": эксперты детально разобрали провокации Путина по НАТО
Что думает Китай о завершении войны?
"Китай, поддерживая Россию, пытается играть в очень тонкую игру, потому что ему выгодно ее продолжать. Думаю, расчет в Пекине такой, что чем больше США и Запад будут отвлекать внимание на поддержку Украины, тем меньшим будет давление на Китай", – сказал Стивен Пайфер.
Но в то же время китайцы пытаются действовать так, чтобы не вызвать слишком негативной реакции со стороны европейцев или американцев. Ежегодная торговля Китая с Россией составляет около 200 миллиардов долларов, с США – 600 миллиардов и столько же с Европой.
"Поэтому Китай пытается найти тот путь, который позволит балансировать. С другой стороны, если Путин примет решение завершить войну, я не думаю, что Китай этому будет препятствовать", – подчеркнул Стивен Пайфер.
Как Китай поддерживает Россию в войне?
- Владимир Зеленский отметил, что Россия полностью зависима от Китая, а страна может нажать на Путина и заставить его завершить войну. Зато официальный Пекин остается отстраненным и просто молчит.
- Вскоре в китайском МИД отметили, что якобы сохраняют нейтралитет и не являются "стороной украинского кризиса". Причиной войны назвали "региональные противоречия в сфере безопасности в Европе" и добавили, что они накапливались длительное время. Также в очередной раз призвали к учету позиций всех сторон.
- Стало известно, что китайские инженеры неоднократно посещали российские заводы, где изготавливают вооружение. По информации журналистов, Россия получила более 10 ударных беспилотников, после этого прогнозируют расширение поставок. В ответ на запрос журналистов китайский МИД опроверг сотрудничество с россиянами.