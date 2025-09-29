Китай грає в тонку гру, – експосол США в Україні розкрив хитру тактику Пекіна щодо війни
- Китай підтримує Росію в конфлікті, намагаючись зберігати баланс між взаєминами з Заходом та вигодою від продовження війни.
- Пекін офіційно заявляє про нейтралітет, але приховано допомагає росіянам.
Давно відомо, що без підтримки Китаю Володимир Путін не зможе продовжувати війну. Хоч офіційно Пекін говорить про нейтралітет, але насправді суттєво підтримує окупаційну армію.
Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер, китайці обрали хитку тактику. Вони розуміють, що відкрита підтримка Росії матиме для них негативні наслідки.
Що думає Китай про завершення війни?
"Китай, підтримуючи Росію, намагається грати в дуже тонку гру, бо йому вигідно її продовжувати. Думаю, розрахунок у Пекіні такий, що чим більше США і Захід відвертатимуть увагу на підтримку України, тим меншим буде тиск на Китай", – сказав Стівен Пайфер.
Але водночас китайці намагаються діяти так, щоб не викликати надто негативної реакції з боку європейців або американців. Щорічна торгівля Китаю з Росією становить близько 200 мільярдів доларів, зі США – 600 мільярдів і стільки само з Європою.
"Тому Китай намагається знайти той шлях, який дозволить балансувати. З іншого боку, якщо Путін ухвалить рішення завершити війну, я не думаю, що Китай цьому перешкоджатиме", – підкреслив Стівен Пайфер.
Як Китай підтримує Росію у війні?
- Володимир Зеленський наголосив, що Росія повністю залежна від Китаю, а країна може натиснути на Путіна й змусити його завершити війну. Натомість офіційний Пекін залишається відстороненим і просто мовчить.
- Невдовзі у китайському МЗС наголосили, що нібито зберігають нейтралітет і не є "стороною української кризи". Причиною війни назвали "регіональні суперечності у сфері безпеки в Європі" й додали, що вони накопичувалися тривалий час. Також вкотре закликали до врахування позицій усіх сторін.
- Стало відомо, що китайські інженери неодноразово відвідували російські заводи, де виготовляють озброєння. За інформацією журналістів, Росія отримала понад 10 ударних безпілотників, після цього прогнозують розширення постачань. У відповідь на запит журналістів китайське МЗС спростувало співпрацю з росіянами.