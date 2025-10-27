Командующий Нацгвардией ответил, к чему готовиться в 2026 году и будет ли прекращение боев

Украина готовится к введению боевых действий с врагом в 2026 году. В то же время возможность прекращения огня по линии соприкосновения не исключена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардией Украины, Героя Украины Александра Пивненко для "Мы-Украина".

Интересно У российской армии иссякли силы действовать дальше, – британский полковник

Что стоит ожидать Украине в 2026 году?

Александр Пивненко отметил, что, если взять условия, в которых Украина сейчас находится, то наши защитники, в том числе и из Нацгвардии, готовятся к ведению боевых действий в следующем году.

И мы понимаем только так, и иначе не будет,

– отметил генерал.

Командующий Национальной гвардией предположил, что, вероятно, в 2026 году может быть какое-то прекращение огня по линии разграничения, тогда это будет на руку нашему государству. Ведь украинское войско перестроится быстренько и будет готовиться к следующим боевым действиям.

"Возможно, изменится что-то в стране-агрессоре, и они (россияне – 24 Канал) откажутся от своих планов, это тоже нам на руку, мы будем дальше развивать свою страну и идти уже в европейское направление, и забыть это все", – объяснил Пивненко.

Он также отметил, что Украина своим примером будет показывать в будущем, что смогли выстоять, что она та страна, которая смогла выполнить все поставленные задачи, защитила себя, свою территорию, свое население.

А дальше будет все хорошо, как бы нам трудно не было, мы все преодолеем, потому что мы украинцы, мы сильные,

– резюмировал генерал.

Кстати, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко высказал предположение в эфире 24 Канала, что может ждать Украину после перемирия с Россией. По мнению нардепа, вряд ли после прекращения огня сразу объявят о конце военного положения, остановка мобилизации и открытые границы, скорее всего, все эти процессы продолжится.

Что нужно, чтобы в войне России против Украины наступило перемирие?