Командующий Нацгвардией ответил, к чему готовиться в 2026 году и будет ли прекращение боев
- Украина готовится к ведению боевых действий в 2026 году, и возможность прекращения огня не исключается.
- Командующий Нацгвардии Александр Пивненко надеется на развитие Украины в европейском направлении.
Украина готовится к введению боевых действий с врагом в 2026 году. В то же время возможность прекращения огня по линии соприкосновения не исключена.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардией Украины, Героя Украины Александра Пивненко для "Мы-Украина".
Что стоит ожидать Украине в 2026 году?
Александр Пивненко отметил, что, если взять условия, в которых Украина сейчас находится, то наши защитники, в том числе и из Нацгвардии, готовятся к ведению боевых действий в следующем году.
И мы понимаем только так, и иначе не будет,
– отметил генерал.
Командующий Национальной гвардией предположил, что, вероятно, в 2026 году может быть какое-то прекращение огня по линии разграничения, тогда это будет на руку нашему государству. Ведь украинское войско перестроится быстренько и будет готовиться к следующим боевым действиям.
"Возможно, изменится что-то в стране-агрессоре, и они (россияне – 24 Канал) откажутся от своих планов, это тоже нам на руку, мы будем дальше развивать свою страну и идти уже в европейское направление, и забыть это все", – объяснил Пивненко.
Он также отметил, что Украина своим примером будет показывать в будущем, что смогли выстоять, что она та страна, которая смогла выполнить все поставленные задачи, защитила себя, свою территорию, свое население.
А дальше будет все хорошо, как бы нам трудно не было, мы все преодолеем, потому что мы украинцы, мы сильные,
– резюмировал генерал.
Кстати, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко высказал предположение в эфире 24 Канала, что может ждать Украину после перемирия с Россией. По мнению нардепа, вряд ли после прекращения огня сразу объявят о конце военного положения, остановка мобилизации и открытые границы, скорее всего, все эти процессы продолжится.
Что нужно, чтобы в войне России против Украины наступило перемирие?
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что возможности для перемирия в войне России против Украины есть. Но для этого должны совпасть многие факторы – в Украине, России и странах-союзниках.
Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал в эфире 24 Канала, что перемирие между Украиной и Россией в 2025 – 2026 году маловероятно. Причиной этого нежелание Владимира Путина прекратить войну.
В то же время Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны. Президент считает, что Дональд Трамп приложит максимальные усилия, чтобы остановить кровопролитие в нашем государстве.