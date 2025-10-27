Командувач Нацгвардії відповів, до чого готуватися у 2026 році та чи буде припинення боїв

Україна готується до введення бойових дій з ворогом у 2026 році. Водночас можливість припинення вогню по лінії зіткнення не виключена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України, Героя України Олександра Півненка для "Ми-Україна".

Цікаво У російської армії вичерпалися сили діяти далі, – британський полковник

Що варто очікувати Україні у 2026 році?

Олександр Півненко наголосив, що, якщо взяти умови, в яких Україна наразі перебуває, то наші захисники, зокрема і з Нацгвардії, готуються до ведення бойових дій у наступному році.

І ми розуміємо тільки так, і інакше не буде,

– зазначив генерал.

Командувач Національної гвардії припустив, що, ймовірно, у 2026 році може бути якесь припинення вогню по лінії розмежування, тоді це буде на руку нашій державі. Адже українське військо перебудується швиденько і буде готуватися до наступних бойових дій.

"Можливо, зміниться щось в країні-агресорці, і вони (росіяни – 24 Канал) відмовляться від своїх планів, це теж нам на руку, ми будемо далі розбудовувати свою країну і йти вже в європейський напрямок, і забути це все", – пояснив Півненко.

Він також наголосив, що Україна своїм прикладом буде показувати у майбутньому, що змогли вистояти, що вона та країна, яка змогла виконати всі поставлені завдання, захистила себе, свою територію, своє населення.

А далі буде все добре, як би нам важко не було, ми все переборемо, бо ми українці, ми сильні,

– резюмував генерал.

До речі, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко висловив припущення в етері 24 Каналу, що може чекати Україну після перемир'я з Росією. На думку нардепа, навряд чи після припинення вогню одразу оголосять про кінець воєнного стану, зупинення мобілізації та відкриті кордони, найімовірніше, всі ці процеси продовжиться.

Що потрібно, щоб у війні Росії проти України настало перемир'я?