Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, росіянам не вдається досягти значних успіхів на лінії фронту. Вони повільно просуваються, втрачаючи значну кількість особового складу.

Що відбувається на фронті?

За словами британського військового у відставці, Силам оборони України вдається стримувати окупантів на фронті. Найбільше сил ворог зосередив саме на Покровському напрямку, де складна ситуація.

При цьому окупанти продовжують зазнавати великих втрат кожного дня. І це впливає на російську армію.

Фактично ми в глухому куті. Я б це так сказав. Ми вже говорили, що російська армія досягла кульмінації. У них вичерпалися можливості діяти далі,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він сподівається, що ситуація на фронті та подальші удари по російській нафтові галузі змусять Путіна піти на адекватні мирні переговори.

Ситуація на фронті: коротко