Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, россиянам не удается достичь значительных успехов на линии фронта. Они медленно продвигаются, теряя значительное количество личного состава.

Что происходит на фронте?

По словам британского военного в отставке, Силам обороны Украины удается сдерживать оккупантов на фронте. Больше всего сил враг сосредоточил именно на Покровском направлении, где сложная ситуация.

При этом оккупанты продолжают нести большие потери каждый день. И это влияет на российскую армию.

Фактически мы в тупике. Я бы это так сказал. Мы уже говорили, что российская армия достигла кульминации. У них исчерпались возможности действовать дальше,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он надеется, что ситуация на фронте и дальнейшие удары по российской нефтяной отрасли заставят Путина пойти на адекватные мирные переговоры.

Ситуация на фронте: кратко