Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України, Героя України Олександра Півненка для "Ми-Україна".
Що варто очікувати Україні у 2026 році?
Олександр Півненко наголосив, що, якщо взяти умови, в яких Україна наразі перебуває, то наші захисники, зокрема і з Нацгвардії, готуються до ведення бойових дій у наступному році.
І ми розуміємо тільки так, і інакше не буде,
– зазначив генерал.
Командувач Національної гвардії припустив, що, ймовірно, у 2026 році може бути якесь припинення вогню по лінії розмежування, тоді це буде на руку нашій державі. Адже українське військо перебудується швиденько і буде готуватися до наступних бойових дій.
"Можливо, зміниться щось в країні-агресорці, і вони (росіяни – 24 Канал) відмовляться від своїх планів, це теж нам на руку, ми будемо далі розбудовувати свою країну і йти вже в європейський напрямок, і забути це все", – пояснив Півненко.
Він також наголосив, що Україна своїм прикладом буде показувати у майбутньому, що змогли вистояти, що вона та країна, яка змогла виконати всі поставлені завдання, захистила себе, свою територію, своє населення.
А далі буде все добре, як би нам важко не було, ми все переборемо, бо ми українці, ми сильні,
– резюмував генерал.
До речі, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко висловив припущення в етері 24 Каналу, що може чекати Україну після перемир'я з Росією. На думку нардепа, навряд чи після припинення вогню одразу оголосять про кінець воєнного стану, зупинення мобілізації та відкриті кордони, найімовірніше, всі ці процеси продовжиться.
Що потрібно, щоб у війні Росії проти України настало перемир'я?
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що можливості для перемир'я у війні Росії проти України є. Але для цього мають збігтися багато факторів – в Україні, Росії та країнах-союзниках.
Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон сказав в етері 24 Каналу, що перемир'я між Україною та Росією у 2025 – 2026 році малоймовірне. Причиною цього небажання Володимира Путіна припинити війну.
Водночас Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна наблизилася до можливого закінчення війни. Президент вважає, що Дональд Трамп докладе максимальних зусиль, щоб зупинити кровопролиття у нашій державі.