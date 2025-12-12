Украинцам стоит готовиться к длительной войне, – политический аналитик

Вряд ли нынешний переговорный процесс быстро перейдет в завершение войны. Нужно настроиться на другой сценарий.

Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, политический эксперт Валерий Пекарь, отметив, что стратегия – достаточно парадоксальная наука. К примеру, существует всем известный принцип: хочешь мира – готовься к войне. Таких парадоксов есть много.

Чего ожидать дальше?

Как отметил Пекарь, украинцам важно настроиться на долгую войну. И тогда есть надежда, что она закончится быстрее, чем мы ожидаем.

Если будем надеяться, что война быстро закончится, то будем принимать неправильные решения. Тогда война будет длиться очень долго. Если будем готовиться к очень долгой войне, то она закончится достаточно быстро. Ведь будут правильные решения,

– отметил Пекарь.

На практике каждый из украинцев должен так или иначе помогать Силам обороны. Кто может – присоединяется к армии; кто может – донатить; кто может – сдает кровь и так далее.

Что делать, чтобы не поехала крыша? Я не психолог, но есть универсальный принцип. Найдите того, кому тяжелее, и помогите им. Также найдите своих, держитесь их. Помогите им. И они помогут нам,

– сказал Пекарь.

Ситуация на фронте: коротко