Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, политический эксперт Валерий Пекарь, отметив, что стратегия – достаточно парадоксальная наука. К примеру, существует всем известный принцип: хочешь мира – готовься к войне. Таких парадоксов есть много.
Чего ожидать дальше?
Как отметил Пекарь, украинцам важно настроиться на долгую войну. И тогда есть надежда, что она закончится быстрее, чем мы ожидаем.
Если будем надеяться, что война быстро закончится, то будем принимать неправильные решения. Тогда война будет длиться очень долго. Если будем готовиться к очень долгой войне, то она закончится достаточно быстро. Ведь будут правильные решения,
– отметил Пекарь.
На практике каждый из украинцев должен так или иначе помогать Силам обороны. Кто может – присоединяется к армии; кто может – донатить; кто может – сдает кровь и так далее.
Что делать, чтобы не поехала крыша? Я не психолог, но есть универсальный принцип. Найдите того, кому тяжелее, и помогите им. Также найдите своих, держитесь их. Помогите им. И они помогут нам,
– сказал Пекарь.
Ситуация на фронте: коротко
- Штурмовики полка "Скала" обнародовали видео, как они поднимают украинский флаг в центре Покровска. Ранее российские оккупанты рассказывали, что центр города под их контролем.
- Начальник разведки артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал о боях возле Покровска и Мирнограда. Это – самый тяжелый участок на фронте.
- По состоянию на 11 декабря Россия потеряла более 1 миллиона 185 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11404 российских танки, 23699 боевых бронированных машин, 34992 артиллерийские системы и т.д.