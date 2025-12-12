Українцям варто готуватись до тривалої війни, – політичний аналітик

Навряд чи теперішній переговорний процес швидко перейде у завершення війни. Потрібно налаштуватися на інший сценарій.

Про це 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, політичний експерт Валерій Пекар, зауваживши, що стратегія – досить парадоксальна наука. До прикладу, існує усім відомий принцип: хочеш миру – готуйся до війни. Таких парадоксів є багато.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Пекар, українцям важливо налаштуватися на довгу війну. І тоді є сподівання, що вона закінчиться швидше, ніж ми очікуємо.

Якщо будемо сподіватися, що війна швидко закінчиться, то будемо ухвалювати неправильні рішення. Тоді війна триватиме дуже довго. Якщо будемо готуватися до дуже довгої війни, то вона закінчиться достатньо швидко. Адже будуть правильні рішення,

– зазначив Пекар.

На практиці кожен з українців має так чи інакше допомагати Силам оборони. Хто може – приєднується до армії; хто може – донатить; хто може – здає кров і так далі.

Що робити, щоб не поїхав дах? Я не психолог, але є універсальний принцип. Знайдіть того, кому важче, та поможіть їм. Також знайдіть своїх, тримайтеся їх. Допоможіть їм. І вони допоможуть нам,

– сказав Пекар.

Ситуація на фронті: коротко