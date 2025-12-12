Українцям варто готуватись до тривалої війни, – політичний аналітик
- Політичний аналітик Валерій Пекар наголошує, що українцям варто готуватися до тривалої війни.
- Це допоможе ухвалювати правильні рішення. І в такий спосіб війна закінчиться швидше.
Навряд чи теперішній переговорний процес швидко перейде у завершення війни. Потрібно налаштуватися на інший сценарій.
Про це 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, політичний експерт Валерій Пекар, зауваживши, що стратегія – досить парадоксальна наука. До прикладу, існує усім відомий принцип: хочеш миру – готуйся до війни. Таких парадоксів є багато.
Чого очікувати далі?
Як наголосив Пекар, українцям важливо налаштуватися на довгу війну. І тоді є сподівання, що вона закінчиться швидше, ніж ми очікуємо.
Якщо будемо сподіватися, що війна швидко закінчиться, то будемо ухвалювати неправильні рішення. Тоді війна триватиме дуже довго. Якщо будемо готуватися до дуже довгої війни, то вона закінчиться достатньо швидко. Адже будуть правильні рішення,
– зазначив Пекар.
На практиці кожен з українців має так чи інакше допомагати Силам оборони. Хто може – приєднується до армії; хто може – донатить; хто може – здає кров і так далі.
Що робити, щоб не поїхав дах? Я не психолог, але є універсальний принцип. Знайдіть того, кому важче, та поможіть їм. Також знайдіть своїх, тримайтеся їх. Допоможіть їм. І вони допоможуть нам,
– сказав Пекар.
Ситуація на фронті: коротко
- Штурмовики полку "Скеля" оприлюднили відео, як вони здіймають український прапор в центрі Покровська. Раніше російські окупанти розповідали, що центр міста під їхнім контролем.
- Начальник розвідки артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів про бої біля Покровська та Мирнограда. Це – найважча ділянка на фронті.
- Станом на 11 грудня Росія втратила понад 1 мільйон 185 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11404 російських танки, 23699 бойових броньованих машин, 34992 артилерійські системи тощо.