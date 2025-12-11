Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Мінус майже півтори тисячі окупантів за добу та не тільки: втрати ворога на 11 грудня

Як змінилася ситуація на фронті?

Російські війська 10 грудня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Додамо, що, за даними аналітиків, загарбники атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Яблунівки, Храпівщини та Олексіївки.

Ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

Війська Кремля продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед. Наступальні дії ворог провів і на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягнув.

За даними Інституту вивчення війни, 9 та 10 грудня окупанти продовжували атаки на північний схід від Борової у напрямку Богуславки та на південний схід від Борової поблизу Новоєгорівки та Греківки, але не просунулися вперед.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Загарбники продовжили наступальні дії і на Лиманському напрямку, але там вони теж не просунулися вперед. Російські війська наступали на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися на напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Загарбники продовжували наступальні дії на Добропільському напрямку, але не просунулися вперед.

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Останніми днями загарбники атакували поблизу самої Новопавлівки та на південь від Новопавлівки поблизу Ялти, Філії та Дачного, але не просунулися вперед.

Ворожа армія також продовжила наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулася вперед.

Військо Кремля нещодавно просунулося в Гуляйпільському напрямку.

Росіяни продовжили наступальні операції на західно-запорізькому напрямку, але не просунулися вперед.

Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Ситуація на полі бою: останні новини