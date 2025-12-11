Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 11 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб,
  • танків – 11 404 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 699 (+7);
  • артилерійських систем – 34 992 (+23);
  • РСЗВ – 1 564 (+1);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 431 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82);
  • крилатих ракет – 4 058 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 507 (+157);
  • спеціальної техніки – 4 022 (+3).


Втрати ворога на 11 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого тіньового флоту Росії, інформували джерела 24 Каналу в СБУ.

  • У ніч проти 8 грудня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. На тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, було уражено склад боєприпасів.

  • Також в районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів. Крім цього, Сили оборони вдарили і по складу ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області) та уразили мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.