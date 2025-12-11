Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 11 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб,
- танків – 11 404 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 699 (+7);
- артилерійських систем – 34 992 (+23);
- РСЗВ – 1 564 (+1);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82);
- крилатих ракет – 4 058 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 507 (+157);
- спеціальної техніки – 4 022 (+3).
Втрати ворога на 11 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого тіньового флоту Росії, інформували джерела 24 Каналу в СБУ.
У ніч проти 8 грудня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. На тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, було уражено склад боєприпасів.
Також в районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів. Крім цього, Сили оборони вдарили і по складу ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області) та уразили мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.