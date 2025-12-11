Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 11 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 185 080 (+1 460) человек,
  • танков – 11 404 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 699 (+7);
  • артиллерийских систем – 34 992 (+23);
  • РСЗО – 1 564 (+1);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 431 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 148 (+82);
  • крылатых ракет – 4 058 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 507 (+157);
  • специальной техники – 4 022 (+3).


Потери врага на 11 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к так называемому теневому флоту России, информировали источники 24 Канала в СБУ.

  • В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду объектов врага на временно оккупированных территориях Украины. На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, был поражен склад боеприпасов.

  • Также в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БпЛА российских оккупантов. Кроме этого, Силы обороны ударили и по складу ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино (ТОТ Луганской области) и поразили мобильную огневую группу и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.