Зеленский назвал Москву "балованной Галей": что имел в виду президент

Путин не собирается менять свою максималистскую позицию в отношении Украины. Он стремится к полной оккупации и уничтожению ее независимости.

Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор не чувствует достаточного международного давления, пишет 24 Канал.

Какие шаги рассматривает Украина, если Россия не изменит позиции?

Глава государства убежден, что Москва не намерена самостоятельно менять свою позицию относительно войны против Украины, ведь Кремль изначально стремился оккупировать государство и уничтожить его независимость. Зеленский отметил, что Путин и в дальнейшем демонстрирует агрессивную риторику – это свидетельствует о недостаточном давлении со стороны партнеров.

По словам президента Украины, ключевым инструментом влияния на Кремль должны стать жесткие санкции, направленные на экономику России.

Не будет у него (Путина – 24 Канал) денег – хочет, не хочет, он просто не сможет. Поэтому надо давить именно на это. И поскольку мы понимаем, что Галя, как говорится, у них балованная, надо, на мой взгляд, Америке немного сильнее давить на россиян, не давать альтернативы,

– добавил Зеленский.

По его словам, США должны четко определить свою позицию – или дипломатия, или максимальное давление, в частности мощный пакет вооружения и всестороннюю поддержку Украины, а также полное санкционное перекрытие всей российской экономики и секторов, приносящих прибыль. Зеленский утверждает, что без этого изменения невозможны, а ежедневная риторика Путин показывает, что он до сих пор не чувствует должного давления.

Кто кроме США сможет остановить Россию?