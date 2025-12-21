Зеленский назвал Москву "балованной Галей": что имел в виду президент
- Зеленский считает, что Путин не изменит своей позиции в отношении Украины из-за недостаточного международного давления.
- Президент Украины призывает к жестким санкциям против России и большему давлению со стороны США, чтобы заставить Россию изменить свою позицию.
Путин не собирается менять свою максималистскую позицию в отношении Украины. Он стремится к полной оккупации и уничтожению ее независимости.
Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор не чувствует достаточного международного давления, пишет 24 Канал.
Какие шаги рассматривает Украина, если Россия не изменит позиции?
Глава государства убежден, что Москва не намерена самостоятельно менять свою позицию относительно войны против Украины, ведь Кремль изначально стремился оккупировать государство и уничтожить его независимость. Зеленский отметил, что Путин и в дальнейшем демонстрирует агрессивную риторику – это свидетельствует о недостаточном давлении со стороны партнеров.
По словам президента Украины, ключевым инструментом влияния на Кремль должны стать жесткие санкции, направленные на экономику России.
Не будет у него (Путина – 24 Канал) денег – хочет, не хочет, он просто не сможет. Поэтому надо давить именно на это. И поскольку мы понимаем, что Галя, как говорится, у них балованная, надо, на мой взгляд, Америке немного сильнее давить на россиян, не давать альтернативы,
– добавил Зеленский.
По его словам, США должны четко определить свою позицию – или дипломатия, или максимальное давление, в частности мощный пакет вооружения и всестороннюю поддержку Украины, а также полное санкционное перекрытие всей российской экономики и секторов, приносящих прибыль. Зеленский утверждает, что без этого изменения невозможны, а ежедневная риторика Путин показывает, что он до сих пор не чувствует должного давления.
Кто кроме США сможет остановить Россию?
Зеленский отметил, что сила остановить Путина есть не только у президента Трампа. Глава государства отметил, что страны Ближнего Востока, а также коалиция из Европы, Канады и Японии, вероятно, могут остановить войну в Украине.
Однако Зеленский все же подчеркнул, что у США в этом вопросе значительно больше шансов.
Экс-чиновник Госдепа США Дэвид Тафури заявил в эфире 24 Канала отметил, что США и Европа имеют значительные рычаги давления на Россию, чтобы та завершила войну в Украине. Говорится в частности об усилении санкций и влияние на экономику Кремля.