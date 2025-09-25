В Украине начались и продолжаются 1310 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 25 сентября, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Что произошло за сутки 25 сентября?