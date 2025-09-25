В Україні розпочалася та триває 1310 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 25 вересня, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Що відбулося за добу 25 вересня?