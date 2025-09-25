Атака "Шахедів" на Україну, під ударом була Вінниччина: хронологія 1310 дня війни
В Україні розпочалася та триває 1310 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 25 вересня, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Що відбулося за добу 25 вересня?
Внаслідок масованої атаки ворога цієї ночі значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінницької області, повідомила керівниця ОВА. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено. Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило та, на щастя, постраждалих серед людей немає, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що російський військовий літак пролетів небезпечно низько над фрегатом німецького флоту. Він порівняв цей випадок із недавніми вторгненнями російських дронів та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії.
На Вінниччині атакували об’єкти критичної інфраструктури
Глава Міноборони Німеччини заявив про нову провокацію Росії
