О главных событиях дня по состоянию на 25 сентября, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Что произошло за сутки 25 сентября?
В результате массированной атаки врага этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области, сообщила руководитель ОВА. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено. Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет, Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что российский военный самолет пролетел опасно низко над фрегатом немецкого флота. Он сравнил этот случай с недавними вторжениями российских дронов и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии.
В Винницкой области атаковали объекты критической инфраструктуры
– написала она.
Глава Минобороны Германии заявил о новой провокации России
