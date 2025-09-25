О главных событиях дня по состоянию на 25 сентября, актуальную ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Что произошло за сутки 25 сентября?

06:00, 25 сентября

В Винницкой области атаковали объекты критической инфраструктуры

В результате массированной атаки врага этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области, сообщила руководитель ОВА.

Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено. Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет,
– написала она.

03:30, 25 сентября

Глава Минобороны Германии заявил о новой провокации России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что российский военный самолет пролетел опасно низко над фрегатом немецкого флота.

Он сравнил этот случай с недавними вторжениями российских дронов и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии.