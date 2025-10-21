Оккупанты проводят механизированные штурмы на Юге, но теряют много техники, – DeepState
- Оккупанты активизировали штурмовые действия на Юге Украины, но потеряли большинство техники до подхода к линии боевого соприкосновения.
- Враг удалось заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с пехотой, но аналитики считают, что отражение атаки было успешным.
Российские захватчики активизировались на Юге Украины, проведя механизированные штурмовые действия. При этом оккупанты потеряли большинство техники еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Что происходит на Юге страны?
По данным аналитиков, в течение дня 20 октября провели ряд штурмовых действий по отрезку Щербаки – Нестерянк – Роботино – Новопокровка – Малая Токмачка, используя разнообразную технику: от тяжелой (в виде танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину оборонительных порядков Сил обороны.
Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения, но после подбития техники, штурмовые действия продолжала осуществлять пехота,
– заявили специалисты.
Кроме того, врагу удалось заехать в Малую Токмачку, где он высадил десант с пехотой. Количество личного состава неизвестно, однако Силы обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно.
Бои на Юге / Фото DeepState
Аналитики DeepState предположили, что отражение накатов противника в населенном пункте Малая Токмачка было успешным, однако еще неизвестны до конца их последствия. "Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники", – отметили специалисты.
Кроме того, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире рассказал, что враг 20 октября начал активные штурмовые действия с привлечением пехоты, бронетехники, квадроциклов и мотоциклов сразу на нескольких направлениях на Юге.
В частности с направлений вблизи Малой Токмачки, Щербаков, Новоданиловки и Новоандреевки одновременно начали продвигаться штурмовые группы врага.
Что известно о ситуации на фронте?
К слову, за сутки 20 октября Силы обороны Украины остановили 202 боевых столкновения, в частности на Покровском и Александровском направлениях, где враг понес значительные потери.
Россияне совершили безрезультатные атаки на разных направлениях, в частности на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других, без существенных продвижений.
По данным ISW, ВСУ продвинулись на 3 направлениях на Харьковщине, а россияне – на одном. Также украинские военные имели успех на Северском направлении.