Российские захватчики активизировались на Юге Украины, проведя механизированные штурмовые действия. При этом оккупанты потеряли большинство техники еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что происходит на Юге страны?

По данным аналитиков, в течение дня 20 октября провели ряд штурмовых действий по отрезку Щербаки – Нестерянк – Роботино – Новопокровка – Малая Токмачка, используя разнообразную технику: от тяжелой (в виде танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину оборонительных порядков Сил обороны.

Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения, но после подбития техники, штурмовые действия продолжала осуществлять пехота,

– заявили специалисты.

Кроме того, врагу удалось заехать в Малую Токмачку, где он высадил десант с пехотой. Количество личного состава неизвестно, однако Силы обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно.

Бои на Юге / Фото DeepState

Аналитики DeepState предположили, что отражение накатов противника в населенном пункте Малая Токмачка было успешным, однако еще неизвестны до конца их последствия. "Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники", – отметили специалисты.

Кроме того, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире рассказал, что враг 20 октября начал активные штурмовые действия с привлечением пехоты, бронетехники, квадроциклов и мотоциклов сразу на нескольких направлениях на Юге.

В частности с направлений вблизи Малой Токмачки, Щербаков, Новоданиловки и Новоандреевки одновременно начали продвигаться штурмовые группы врага.

Что известно о ситуации на фронте?