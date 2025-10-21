Російські загарбники активізувалися на Півдні України, провівши механізовані штурмові дії. Водночас окупанти втратили більшість техніки ще до її підходу до лінії бойового зіткнення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на Півдні країни?

За даними аналітиків, протягом дня 20 жовтня провели ряд штурмових дій по відтинку Щербаки – Нестерянк – Роботине – Новопокровка – Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку: від важкої (у вигляді танків, БМП, БТР з піхотою) до мотоциклів, які також намагалися на швидкості заїхати як можна далі в глибину оборонних порядків Сил оборони.

Більшість техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати піхота,

– заявили фахівці.

Крім того, ворогу вдалося заїхати в Малу Токмачку, де він висадив десант з піхотою. Кількість особового складу невідома, однак Сили оборони жити їй довго не дадуть. Противник використовував танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай.

Бої на Півдні / Фото DeepState

Аналітики DeepState припустили, що відбиття накатів противника в населеному пункті Мала Токмачка було успішним, однак ще невідомі до кінця їхні наслідки. "Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки", – зауважили фахівці.

Крім того, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у телеефірі розповів, що ворог 20 жовтня розпочав активні штурмові дії із залученням піхоти, бронетехніки, квадроциклів та мотоциклів одразу на кількох напрямках на Півдні.

Зокрема з напрямків поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоданилівки та Новоандріївки одночасно почали просуватися штурмові групи ворога.

Що відомо про ситуацію на фронті?