Оккупанты хотят перейти реку Оскол: военные говорят, что ситуация все еще сложная

На Харьковщине ситуация остается сложной. Российские военные пытаются перейти реку Оскол и используют погодные условия.

Об этом в эфире "Киев24" заявил Николай Волохов с позывным "Абдула", командир Группы Терра в составе 3-го Армейского корпуса, пишет 24 Канал.

Что военные говорят о ситуации на фронте?

Волохов объяснил, что оккупанты продолжают действовать малыми штурмовыми группами. Он подчеркнул, что из-за высокой влажности появляются туманы, что препятствуют эффективной работе дронов.

Россияне находятся по ту сторону реки Оскол, если им нужно будет наступать, это сначала надо ее форсировать, перевести технику, перевести пехоту, создать склады и уже потом двигаться дальше. Наша задача всеми средствами использовать эту естественную преграду и не дать им ее перейти,

– говорит командир.

Он отметил, что цель россиян – занять как можно больше плацдармов. Военный объяснил, что плацдармы – это участки, с которых потом будет удобно наступать.

