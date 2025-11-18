Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что происходит на фронте по состоянию на 18 ноября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел семь боестолкновений, шесть раз нанес удары управляемыми авиабомбами и совершил 148 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции вблизи Волчанска и нащупывали оборону в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Песчаного и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении направлении враг девять раз атаковал в районах Нового Мира, Заречного и Дробышево.
На Славянском направлении россияне десять раз атаковали в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил двадцать атак вблизи Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили сорок штурмовых и наступательных действий в районах Маяка, Федоровки, Родинского, Красного Лимана, Лысовки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.
На Александровском направлении россияне тринадцать раз атаковали в районах Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Березового, Красногорского и Першотравневого.
На Гуляйпольском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Сладкого, Ровнополье, Яблочного и Зеленого Гая.
На Ореховском направлении состоялась одна атака в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении противник дважды пытался продвинуться к украинским позициям.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.
Аналитики ISW рассказали, что российские войска, вероятно, пытаются удержать украинские подразделения внутри Покровска и окружить их в Покровско-Мирноградском котле, действуя с запада.
Украинские контратаки под Добропольем эффективно сдерживают российские наступления, нанося значительные потери врагу.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки было уничтожено 960 российских военных, несколько артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, и 294 БпЛА.