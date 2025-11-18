Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что происходит на фронте по состоянию на 18 ноября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел семь боестолкновений, шесть раз нанес удары управляемыми авиабомбами и совершил 148 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции вблизи Волчанска и нащупывали оборону в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Песчаного и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении направлении враг девять раз атаковал в районах Нового Мира, Заречного и Дробышево.

На Славянском направлении россияне десять раз атаковали в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил двадцать атак вблизи Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок штурмовых и наступательных действий в районах Маяка, Федоровки, Родинского, Красного Лимана, Лысовки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.

На Александровском направлении россияне тринадцать раз атаковали в районах Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Березового, Красногорского и Першотравневого.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Сладкого, Ровнополье, Яблочного и Зеленого Гая.

На Ореховском направлении состоялась одна атака в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды пытался продвинуться к украинским позициям.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

