Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відбувається на фронті станом на 18 листопада?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів сім боєзіткнень, шість разів завдав ударів керованими авіабомбами та здійснив 148 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції поблизу Вовчанська та намацували оборону у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Піщаного та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах Нового Миру, Зарічного й Дробишевого.

Ворог тисне на фронті: дивіться на мапі DeepState

На Слов’янському напрямку росіяни десять разів атакували у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону в районах Ступочок і Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив двадцять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у напрямку Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових і наступальних дій у районах Маяка, Федорівки, Родинського, Червоного Лиману, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на мапі DeepState

На Олександрівському напрямку росіяни тринадцять разів атакували у районах Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Березового, Красногірського та Першотравневого.

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Солодкого, Рівнопілля, Яблукового та Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку відбулася одна атака у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі намагався просунутися до українських позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін, ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

