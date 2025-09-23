ВМС уничтожили артиллерийскую систему оккупантов "Гиацинт-Б": защитники показали видео
- ВМС ВС Украины уничтожили артиллерийскую систему "Гиацинт-Б", которую активно использовали оккупанты.
- "Гиацинт-Б" - это советская артиллерийская система с дальностью стрельбы до 40 км, активно используемая с начала вторжения.
Украинские защитники продолжают давать отпор врагу на фронте, нанося оккупантам значительные потери. Военно-Морские Силы уничтожили пушку противника, которую тот активно использует на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.
Как защитники уничтожили пушку врага?
Во вторник, 23 сентября, украинские защитники сообщили, что уничтожили артиллерийскую систему врага.
ВМС ВС Украины уничтожено пушку "Гиацинт-Б" противника. Продолжаем приближать победу,
– написали в ВМС.
Украинские воины показали момент атаки на пушку: смотрите видео ВМС
Стоит заметить, что "Гиацинт-Б" – это советская прицепная артиллерийская система калибра 152 миллиметра. Она имеет одну из самых больших дальностей стрельбы (40 километров активно-реактивным снарядом) из всех артиллерийских систем аналогичного калибра.
с начала полномасштабного вторжения в Украину враг активно использует эту пушку на фронте. Также эти артиллерийские системы есть и на вооружении у ВСУ.
Значительные потери оккупантов: что известно?
К слову, 21 сентября неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Крым, повредив военную инфраструктуру врага.
По данным Генштаба, общие потери россиян – около 1 103 580 человек, а за сутки 22 сентября ликвидировано 1010 оккупантов.
Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 199 танков, 23 282 ББМ и 33 052 артиллерийских системы.