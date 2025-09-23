Украинские защитники продолжают давать отпор врагу на фронте, нанося оккупантам значительные потери. Военно-Морские Силы уничтожили пушку противника, которую тот активно использует на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

Как защитники уничтожили пушку врага?

Во вторник, 23 сентября, украинские защитники сообщили, что уничтожили артиллерийскую систему врага.

ВМС ВС Украины уничтожено пушку "Гиацинт-Б" противника. Продолжаем приближать победу,

– написали в ВМС.

Украинские воины показали момент атаки на пушку: смотрите видео ВМС

Стоит заметить, что "Гиацинт-Б" – это советская прицепная артиллерийская система калибра 152 миллиметра. Она имеет одну из самых больших дальностей стрельбы (40 километров активно-реактивным снарядом) из всех артиллерийских систем аналогичного калибра.

с начала полномасштабного вторжения в Украину враг активно использует эту пушку на фронте. Также эти артиллерийские системы есть и на вооружении у ВСУ.

Значительные потери оккупантов: что известно?