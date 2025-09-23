Укр Рус
23 вересня, 13:32
2

ВМС знищили артилерійську систему окупантів "Гіацинт-Б": захисники показали відео

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • ВМС ЗС України знищили артилерійську систему "Гіацинт-Б", яку активно використовували окупанти.
  • "Гіацинт-Б" - це радянська артилерійська система з дальністю стрільби до 40 км, активно використовувана з початку вторгнення.

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу на фронті, завдаючи окупантам значних втрат. Військово-Морські Сили знищили гармату противника, яку той активно використовує на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

Як захисники знищили гармату ворога?

У вівторок, 23 вересня, українські захисники повідомили, що знищили артилерійську систему ворога.

ВМС ЗС України знищено гармату "Гіацинт-Б" противника. Продовжуємо наближати перемогу,
– написали у ВМС.

Українські воїни показали момент атаки на гармату: дивіться відео ВМС

Варто зауважити, що "Гіацинт-Б" – це радянська причіпна артилерійська система калібру 152 міліметри. Вона має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем аналогічного калібру.

від початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог активно використовує цю гармату на фронті. Також ці артилерійські системи є й на озброєнні у ЗСУ.

Значні втрати окупантів: що відомо?

  • До слова, 21 вересня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим, пошкодивши військову інфраструктуру ворога.

  • За даними Генштабу, загальні втрати росіян – близько 1 103 580 осіб, а за добу 22 вересня ліквідовано 1010 окупантів.

  • Крім цього, від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 199 танків, 23 282 ББМ та 33 052 артилерійських системи.