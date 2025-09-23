Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу на фронті, завдаючи окупантам значних втрат. Військово-Морські Сили знищили гармату противника, яку той активно використовує на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як захисники знищили гармату ворога?

У вівторок, 23 вересня, українські захисники повідомили, що знищили артилерійську систему ворога.

ВМС ЗС України знищено гармату "Гіацинт-Б" противника. Продовжуємо наближати перемогу,

– написали у ВМС.

Українські воїни показали момент атаки на гармату: дивіться відео ВМС

Варто зауважити, що "Гіацинт-Б" – це радянська причіпна артилерійська система калібру 152 міліметри. Вона має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем аналогічного калібру.

від початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог активно використовує цю гармату на фронті. Також ці артилерійські системи є й на озброєнні у ЗСУ.

Значні втрати окупантів: що відомо?